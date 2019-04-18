В Кузбассе энергетики устраняют последствия непогоды в пяти районах

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-18T13:34:34+03:00

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Кузбасские энергетики продолжают устранять последствия стихии в пяти районах области. Серьезных отключений потребителей допущено не было.

Напомним, что в четверг на Кузбасс обрушились сильный ветер и снегопад. Это привело к проблемам на линиях электроснабжения. Специалисты реагируют на все внештатные ситуации в режиме повышенной готовности. Локальные технологические нарушения ликвидируются максимально оперативно. Среднее время восстановления электроснабжения с учетом поиска повреждения и проведения ремонтных работ не превышает трех часов. Там, где возможно, потребители запитываются по резервным схемам, в том числе с использованием резервных источников электроснабжения.

- Сейчас на боевом посту находятся 123 аварийно-восстановительные бригады, в составе которых 607 человек и 354 единицы техники. В усиленном режиме работают диспетчерские службы. Мы полностью контролируем ситуацию и находимся на постоянной связи со всеми оперативными службами и областным штабом по надежности электроснабжения, - отмечает директор «Кузбассэнерго- РЭС» Борис Берлин.

ИСТОЧНИК KP.RU