Белая мгла: метель с новой силой обрушилась на Кемерово
В четверг вечером, 18 апреля, на Кемерово снова обрушилась сильная метель. На время буйства стихии видимость на дорогах упала до пары метров.
Около 18.30 в Центральном районе города началась метель. Ветер раздувал снег с такой силой, что видимость на дороге упала до нескольких метров.
- Сначала наш дом накрыла страшная туча, а затем будто выключили солнце - все заволокло белой пеленой. Автомобилистам на улице также было нелегко - на дороге ничего не видно. Через 10 минут выглянуло солнце, однако на асфальте остался лежать снег, - рассказала кемеровчанка Валентина.
Напомним, что утром в четверг в Кемерове внезапно прошла метель. Как отметили синоптики, ухудшение походы и усиление ветра до 27 метров в секунду произошло из-за арктического циклона. Такая погода продлится до утра пятницы.
Кемерово накрыла метель.Кирилл ЧАЩИН
ИСТОЧНИК KP.RU