Белая мгла: метель с новой силой обрушилась на Кемерово

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-18T15:21:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг вечером, 18 апреля, на Кемерово снова обрушилась сильная метель. На время буйства стихии видимость на дорогах упала до пары метров.

Около 18.30 в Центральном районе города началась метель. Ветер раздувал снег с такой силой, что видимость на дороге упала до нескольких метров.

- Сначала наш дом накрыла страшная туча, а затем будто выключили солнце - все заволокло белой пеленой. Автомобилистам на улице также было нелегко - на дороге ничего не видно. Через 10 минут выглянуло солнце, однако на асфальте остался лежать снег, - рассказала кемеровчанка Валентина.

Напомним, что утром в четверг в Кемерове внезапно прошла метель. Как отметили синоптики, ухудшение походы и усиление ветра до 27 метров в секунду произошло из-за арктического циклона. Такая погода продлится до утра пятницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/703992" frameborder="0"></iframe> Кемерово накрыла метель.Кирилл ЧАЩИН

ИСТОЧНИК KP.RU