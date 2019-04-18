2019-04-18T15:21:50+03:00
Общество

Белая мгла: метель с новой силой обрушилась на Кемерово

На дорогах установилась нулевая видимость
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Метель вернулась в КемеровоМетель вернулась в КемеровоФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В четверг вечером, 18 апреля, на Кемерово снова обрушилась сильная метель. На время буйства стихии видимость на дорогах упала до пары метров.

Около 18.30 в Центральном районе города началась метель. Ветер раздувал снег с такой силой, что видимость на дороге упала до нескольких метров.

- Сначала наш дом накрыла страшная туча, а затем будто выключили солнце - все заволокло белой пеленой. Автомобилистам на улице также было нелегко - на дороге ничего не видно. Через 10 минут выглянуло солнце, однако на асфальте остался лежать снег, - рассказала кемеровчанка Валентина.

Напомним, что утром в четверг в Кемерове внезапно прошла метель. Как отметили синоптики, ухудшение походы и усиление ветра до 27 метров в секунду произошло из-за арктического циклона. Такая погода продлится до утра пятницы.

Кемерово накрыла метель.Кирилл ЧАЩИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Цивилев призвал кузбассовцев к осторожности из-за непогоды
В выходные в Кузбассе потеплеет до +12 градусов
В Кузбассе энергетики устраняют последствия непогоды в пяти районах
Сергей Цивилев разрешил женщинам уходить раньше с работы
Порывы ветра в Кузбассе достигли 27 метров в секунду
Кузбассовцы не могут вернуться домой из-за метели
В Анжеро-Судженске ищут 14-летнего школьника со шрамом
Наказал: кемеровчанин спустил колеса у соседского авто
Кузбассовец взял кредит, чтобы выплатить алименты
В Кемерове отремонтируют детские площадки
ВТБ на четверть увеличил число акционеров в Сибири
В Новокузнецке возобновили строительство школы № 81
Центр для одаренных детей «Сириус» осенью откроют в Кузбассе
На Кемерово обрушилась метель
Новокузнечанин сводил жену на шопинг и вместе с ней попал в полицию