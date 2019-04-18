2019-04-18T18:19:27+03:00
Общество

Пропавшего в Кузбассе подростка нашли полицейские

Школьник оказался цел и невредим
Кирилл ЧАЩИН
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Подростка нашли на следующий день после пропажиПодростка нашли на следующий день после пропажиФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Анжеро-Судженске полицейские нашли пропавшего 14-летнего школьника. Подросток находился в частном секторе.

Накануне полицию обратились жители Анжеро-Судженска и заявили, что 14-летний школьник ушел из дома и пропал. Стражи порядка сразу начали поиски ребенка, опросили одноклассников, проверили все месте, где он часто бывал. Ориентировку на подростка разместили в СМИ.

– В результате подросток был найден в одном из домов в частном секторе города. Преступлений в отношении него не совершалось, – отметили в ГУ МВД по Кемеровской области. – В настоящее время инспекторы ПДН выясняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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