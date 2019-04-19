В Кузбассе обсудили проведение конного крестного хода
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил создать рабочую группу, которая займется организацией православного конного крестного хода. Глава региона рассказал, зачем его нужно проводить.
Сергей Цивилев на совещании с представителями конных клубов обсудил развитие конного спорта в Кузбассе. Участники встречи обсудили важные вопросы развития направления: создание специальной школы для подготовки спортсменов, отсутствие ветеринара-специалиста по коневодству.
Одним из главных вопросов обсуждения стала подготовка к православному крестному конному ходу. Сергей Цивилев поручил создать рабочую группу, которая займется составлением программы мероприятия. Также губернатор предложил сделать конный ход межрегиональным и пригласить к участию спортсменов и любителей лошадей из соседних регионов.
- Такое событие привлечет в этот вид спорта новых любителей. Позволит показать возможности Кузбасса. Это станет прорывом, - сказал губернатор Кузбасса.
В Кузбассе работают 22 конноспортивных клуба, а также отделение в Кемеровском аграрном техникуме, где занимается более 700 человек.
Напомним, идеей проведения конного крестного хода глава поделился с общественностью осенью прошлого года. Тогда Сергей Цивилев говорил, что наездники должны выехать из Мариинска и добраться до Кузнецкой крепости в Новокузнецке.
ИСТОЧНИК KP.RU