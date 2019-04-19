В Кузбассе обсудили проведение конного крестного хода

СЕГОДНЯ 03:00 2019-04-19T06:05:50+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил создать рабочую группу, которая займется организацией православного конного крестного хода. Глава региона рассказал, зачем его нужно проводить.

Сергей Цивилев на совещании с представителями конных клубов обсудил развитие конного спорта в Кузбассе. Участники встречи обсудили важные вопросы развития направления: создание специальной школы для подготовки спортсменов, отсутствие ветеринара-специалиста по коневодству.

Одним из главных вопросов обсуждения стала подготовка к православному крестному конному ходу. Сергей Цивилев поручил создать рабочую группу, которая займется составлением программы мероприятия. Также губернатор предложил сделать конный ход межрегиональным и пригласить к участию спортсменов и любителей лошадей из соседних регионов.

- Такое событие привлечет в этот вид спорта новых любителей. Позволит показать возможности Кузбасса. Это станет прорывом, - сказал губернатор Кузбасса.

В Кузбассе работают 22 конноспортивных клуба, а также отделение в Кемеровском аграрном техникуме, где занимается более 700 человек.

Напомним, идеей проведения конного крестного хода глава поделился с общественностью осенью прошлого года. Тогда Сергей Цивилев говорил, что наездники должны выехать из Мариинска и добраться до Кузнецкой крепости в Новокузнецке.

ИСТОЧНИК KP.RU