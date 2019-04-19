2019-04-19T03:41:48+03:00
Общество

Сергей Цивилев наградил кемеровчанина, спасшего из огня шесть детей

Мужчина получил медаль «За честь и мужество»
Кирилл ЧАЩИН
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Евгений Крапивин сильно пострадал, спасая своих детей. Фото: АКОЕвгений Крапивин сильно пострадал, спасая своих детей. Фото: АКО
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил медаль «За честь и мужество» кемеровчанину Евгению Крапивину. Он сильно обгорел, спасая шесть детей из горящего дома.

Напомним, что феврале прошлого года из-за взрыва газового баллона произошел страшный пожар в частном доме в поселке Мозжуха Кемеровского района. Глава семьи вынес из огня шесть детей. 11-летний мальчик погиб в доме. Отец детей получил серьезные ожоги Пострадавшего мужчину в больнице навещал Сергей Цивилев.

«До глубины души поразила меня история кемеровчанина Евгения Крапивина. Глава многодетной семьи вывел из огня шестерых детей. Пока искал их в огне и дыму, сам получил серьезные ожоги. К сожалению одного ребенка тогда спасти не удалось. Это огромное горе для семьи, но поступок Евгения Васильевича — героический. Мужчину удостоили медали за честь и мужество!», – написал Сергей Цивилев на своей странице в соцсети.

Сергей Цивилев наградил кемеровчанина медалью

Сергей Цивилев наградил кемеровчанина медалью

ИСТОЧНИК KP.RU

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