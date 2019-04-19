Обновленная набережная в Кировском районе Кемерова не пережила зиму
В Кемерове обновленная набережная Кировского района не пережила зиму. После схода снега в ремонте нашлись недостатки.
Мэр города проверил состояние обновленной набережной в Кировском районе. Оказалось, что после зимы в ремонте нашелся ряд недостатков. Об этом Илья Середюк написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«На обновленной набережной Кировского района после зимы комиссионно определили перечень недостатков, требующих доработки. На условиях гарантии подрядчик приступил к устранению замечаний», - отметил мэр.
Илья Середюк потребовал, чтобы подрядчик устранил нарушения за свой счет Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"
Градоначальник добавил, что по просьбе старшего поколения на набережной будут выставлены садовые диваны.
«Вечерами и в теплые выходные дни набережная пользуется большой популярностью», - добавил Середюк.
ИСТОЧНИК KP.RU