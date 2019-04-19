2019-04-19T05:32:03+03:00
Общество

Обновленная набережная в Кировском районе Кемерова не пережила зиму

Мэр потребовал, чтобы подрядчик устранил нарушения за свой счет
Екатерина БОРМОТОВА
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Мэр Кемерова остался недоволен состоянием отремонтированной набережной после зимы Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"Мэр Кемерова остался недоволен состоянием отремонтированной набережной после зимы Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"
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В Кемерове обновленная набережная Кировского района не пережила зиму. После схода снега в ремонте нашлись недостатки.

Мэр города проверил состояние обновленной набережной в Кировском районе. Оказалось, что после зимы в ремонте нашелся ряд недостатков. Об этом Илья Середюк написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«На обновленной набережной Кировского района после зимы комиссионно определили перечень недостатков, требующих доработки. На условиях гарантии подрядчик приступил к устранению замечаний», - отметил мэр.

Илья Середюк потребовал, чтобы подрядчик устранил нарушения за свой счет Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"

Илья Середюк потребовал, чтобы подрядчик устранил нарушения за свой счет Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"

Градоначальник добавил, что по просьбе старшего поколения на набережной будут выставлены садовые диваны.

«Вечерами и в теплые выходные дни набережная пользуется большой популярностью», - добавил Середюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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