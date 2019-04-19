2019-04-19T05:49:54+03:00
Общество

В МЧС назвали причину пожара в кемеровской маршрутке

ЧП произошло на пересечении Ленина и Ворошилова
Екатерина БОРМОТОВА
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ЧП произошло около 21.00 18 апреля Фото: Татьяна ЧалковаЧП произошло около 21.00 18 апреля Фото: Татьяна Чалкова
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В МЧС Кузбасса назвали предварительную причину пожара в кемеровской маршрутке. ЧП произошло вечером 18 апреля на пересечении проспекта Ленина и улицы Ворошилова.

- Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание, - отметили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Отметим, что в момент ЧП в маршрутном такси находились пассажиры. Все они самостоятельно вышли из ПАЗа, при этом никто не пострадал.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что момент пожара в маршрутном такси попал на видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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