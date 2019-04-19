В МЧС назвали причину пожара в кемеровской маршрутке

СЕГОДНЯ 05:49 2019-04-19T05:49:54+03:00

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В МЧС Кузбасса назвали предварительную причину пожара в кемеровской маршрутке. ЧП произошло вечером 18 апреля на пересечении проспекта Ленина и улицы Ворошилова.

- Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание, - отметили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Отметим, что в момент ЧП в маршрутном такси находились пассажиры. Все они самостоятельно вышли из ПАЗа, при этом никто не пострадал.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что момент пожара в маршрутном такси попал на видео.

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Пожар в маршрутном такси, которое находилось на автобусной остановке «Кристалл» в Кемерове, начался около 7.30. По словам очевидцев, примерно 30 пассажиров, которые находились на тот момент в автобусе, смогли самостоятельно выйти из салона. Водитель сам пытался потушить огонь при помощи огнетушителя, однако справиться ему не удалось. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU