Стало известно, где в Кузбассе проживает больше всего должников

СЕГОДНЯ 07:39 2019-04-19T08:20:15+03:00

На данный момент должником является каждый десятый житель Кузбасса

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Судебные приставы рассказали, в каком кузбасском городе проживает больше всего должников. Примечательно, что всего в регионе живут 253 тысячи человек, которые имеют долги, - это каждый 10-й житель Кузбасса.

Лидером по количеству неплательщиков среди населения стал Новокузнецк. Здесь проживает 28 процентов всех должников Кузбасса. В настоящее время в отношении более 72 тысяч новокузнечан возбуждены исполнительные дела - это 13 процентов от всех жителей города.

Вторым по количеству должников стал Кемерово. Здесь проживает 19 процентов всех должников области - 48,6 тысячи человек. От всего населения города должники занимают долю в 8,7 процента.

Третье место занял Прокопьевск.

- Прокопчане составляют 9 процентов неплательщиков Кузбасса, это 22 906 граждан - 11,6 процента населения города, - отметили в УФССП по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU