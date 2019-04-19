ВАЗ перевернулся на крышу из-за пьяного водителя в Ленинске-Кузнецком

СЕГОДНЯ 08:33 2019-04-19T09:49:26+03:00

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В Ленинске-Кузнецком рано утром произошло пьяное ДТП. Водитель не справился с управлением, в результате чего ВАЗ, на котором он ехал, перевернулся на крышу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/704106" frameborder="0"></iframe> ВАЗ перевернулся на крышу в Ленинске-Кузнецком.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

Авария произошла около пяти утра на улице Кирова, 13. Последствия ДТП попали на видео. На кадрах видно, что белый ВАЗ лежит на крыше, на месте работают инспекторы ГИБДД.

По информации кузбасской Госавтоинспекции, 33-летний водитель не выбрал безопасную скорость и наехал на направляющие сигнальные столбики, после чего машина перевернулась. В ведомстве уточнили, что за руль мужчина сел в нетрезвом виде. В результате аварии водитель не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU