Переусердствовал: в Междуреченске мужчина до смерти избил пьяную сожительницу

СЕГОДНЯ 08:57 2019-04-19T08:57:06+03:00

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Житель Междуреченска во время застолья поссорился с сожительницей и избил ее. В результате женщина скончалась от черепно-мозговой травмы.

В Междуреченске 49-летний мужчина во время застолья обиделся на оскорбительную брань сожительницы и избил ее. После ссоры женщине стало плохо, но ее сожитель вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, предложил выпить еще, она не отказалась. На следующий день женщина не подавала признаков жизни, соседи вызвали скорую, которая констатировала смерть потерпевшей.

Экспертиза показала, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы. Житель Междуреченска признался следствию, что неоднократно избивал свою сожительницу, но она никогда не обращалась за медицинской помощью. При этом мужчина отметил, что, вероятно, в этот раз переусердствовал, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Мужчине было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU