2019-04-19T11:54:37+03:00
Общество

В Кемерове хирурги удалили пациентке 90 процентов толстой кишки

Операцию провели малотравматичным способом
Ирина АВТУШКО
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У женщины был хронический кишечный стазУ женщины был хронический кишечный стаз
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Хирурги Кемеровской областной клинической больницы удалили пациентке 90 процентов толстого кишечника. Для операции решили применить малотравматичный способ - через проколы.

К врачам женщина обратилась после долгих лет мучений. Диагноз - хронический кишечный стаз, при котором затруднена проходимость пищи по отделам кишки. Это ведет к интоксикации всего организма, становится причиной вторичных изменений стенок кишечника, провоцирует множество серьезных заболеваний и даже может привести к смерти. При таком диагнозе терапевтические методы уже не действуют, поэтому назначается операция.

- Мы удалили неполноценно функционирующую часть кишечника, - комментирует заведующий хирургическим отделением Орлан Ооржак, - патологически измененный орган нам удалось извлечь через прокол. Разумеется, такого рода обширные вмешательства через «замочную скважину» намного сложнее для врача, чем открытая операция. Но мы в первую очередь заинтересованы в снижении операционной агрессии, скорейшем выздоровлении пациента, максимально быстром возвращении к нормальной жизни и, разумеется, косметическом эффекте.

Сообщается, что на вторые сутки после операции женщина смогла есть и ходить, а на третьи функция кишечника восстановилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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