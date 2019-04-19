2019-04-19T12:45:29+03:00
Происшествия

Кемеровчанка приняла свою маленькую дочь за куклу и ударила ее ножом

Женщина проведет в колонии 12 лет
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчанка приняла маленькую дочь за куклу и ударила ее ножом. ФОТО: архив КП в Ижевске.Кемеровчанка приняла маленькую дочь за куклу и ударила ее ножом. ФОТО: архив КП в Ижевске.
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40-летняя кемеровчанка приняла наркотики и увидела в своей комнате страшную куклу. Чтобы спастись от опасности, женщина ударила ее ножом. Лишь когда дурман прошел, она поняла, что это была не кукла, а живой ребенок.

Трагедия разыгралась в январе 2018 года в одной из квартир Заводского района Кемерова. У 40-летней женщины была 1,5-годовалая дочь. Незадолго до этого мать несколько раз обращалась в органы опеки за помощью: просила, чтобы ребенка забрали. Она объясняла это тем, что находится в сложной жизненной ситуации. Однако позже просила вернуть ребенка обратно. Органы опеки регулярно наведывались к женщине, а та накануне визита приводила жилище в порядок, и никаких подозрений о реальном положении дел не возникало.

В один из январских дней 2018 года женщина приняла наркотики. Неожиданно она увидела в комнате страшную куклу, от которой исходила опасность. Тогда кемеровчанка схватила нож и несколько раз ударила им куклу. Незадолго до этого она скинула подруге СМС. Подруга посчитала, что случилась беда, и обратилась в полицию. И действительно: стражи порядка обнаружили в квартиру погибшего от ножевых ранений ребенка.

- В момент совершения преступления женщина расстройством психики не страдала. Однако на фоне употребления наркотических средств она не могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, при этом они носили целенаправленный характер, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Приговором суда женщине назначено лишение свободы на срок 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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