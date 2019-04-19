2019-04-19T12:49:24+03:00
Происшествия

ВАЗ сбил школьника на «зебре» в Новокузнецке

Мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора
Екатерина БОРМОТОВА
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ДТП произошло на остановке «Стадион» на улице 40 лет ВЛКСМ Фото: ОГИБДД Управления МВД России по НовокузнецкуДТП произошло на остановке «Стадион» на улице 40 лет ВЛКСМ Фото: ОГИБДД Управления МВД России по Новокузнецку
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В Новокузнецке мужчина за рулем ВАЗа сбил школьника, который переходил дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Мальчика доставили в больницу.

ДТП произошло на остановке «Стадион» на улице 40 лет ВЛКСМ. Водитель автомобиля ВАЗ сбил 15-летнего подростка, который шел на зеленый свет по пешеходному переходу.

- Школьника доставили в городскую больницу № 1, где после обследования ему диагностировали ушибы и ссадины. Предварительной причиной происшествия стало несоблюдение водителем требований сигналов светофора, - отметили в ОГИБДД Управления МВД России по Новокузнецку.

В ведомстве уточнили, что специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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