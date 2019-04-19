2019-04-19T12:36:11+03:00
Происшествия

Одну из новокузнецких поликлиник эвакуировали из-за подозрительного предмета

На месте работали сотрудники МЧС и кинологи
Екатерина РОМАНОВА
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Одну из новокузнецких поликлиник эвакуировали из-за подозрительного предмета. ФОТО: Сергей Безруков.Одну из новокузнецких поликлиник эвакуировали из-за подозрительного предмета. ФОТО: Сергей Безруков.
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Утро пятницы, 19 апреля, оказалось тревожным для новокузнечан. Горожане, пришедшие в поликлинику №3, что на проспекте Металлургов, вынуждены были покинуть помещение из-за опасного предмета.

Одну из новокузнецких поликлиник эвакуировали из-за подозрительного предмета..Видео: Сергей Безруков.

Утром в поликлинике, как всегда, было много посетителей. Неожиданно один из них заметил подозрительную сумку. Так как владелец сумки не отзывался, сотрудники поликлиники обратились за помощью в полицию. Всех пациентов срочно эвакуировали, а на место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС и кинологи.

Как сообщил осведомленный источник, специально обученные собаки проверили предмет на наличие взрывчатых веществ, однако ничего опасного обнаружено не было. Как раз в это время нашлась и хозяйка сумки. Как оказалось, женщина попросту забыла ее в поликлинике.

Очевидцы, выложившие фото и видео с места ЧП, отметили, что все службы сработали оперативно, спокойно, а после напомнили гражданам, чтобы те не забывали свои вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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