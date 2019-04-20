2019-04-20T03:42:51+03:00
Общество

В Березовском выбрали нового главу

Решение было принято на очередной сессии горсовета
Екатерина БОРМОТОВА
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Светлана Щегербаева исполняла обязанности главы Березовского с 25 января 2019 года Фото: администрация БерезовскогоСветлана Щегербаева исполняла обязанности главы Березовского с 25 января 2019 года Фото: администрация Березовского
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В Березовском выбрали нового главу. Решением горсовета пост заняла Светлана Щегербаева, ранее исполнявшая обязанности главы.

В пятницу, 19 апреля, состоялась очередная 15-я сессия Совета народных депутатов города Березовского, где был решен вопрос об избрании нового главы. Ранее, на 13-й сессии, депутаты объявили конкурс по отбору кандидатур на эту должность.

- 10 апреля состоялся конкурс, по результатам которого были представлены две кандидатуры: Светлана Щегербаева и Алексей Шарнагель.

На 15-й сессии городского Совета были заслушаны доклады кандидатов, после чего состоялось тайное голосование, - пояснили в администрации Березовского.

Большинством голосов на должность главы была избрана Светлана Щегербаева. Напомним, что после ареста Дмитрия Титова Светлану Щегербаеву назначили исполняющей обязанности главы Березовского.

Дмитрий Титов обвиняется в получении взятки и в настоящее время находится под домашним арестом.

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По версии следствия, деньги были переданы сотрудником коммерческой организации за совершение действий в пользу заинтересованных лиц. В ближайшее время следователям предстоит установить личности взяткодателей. Пока же в офисе проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты денежные средства и документация. (подробности)

Видео: как проходило задержание главы Березовского

На кадрах видно, как силовики усаживают главу Березовского в свой автомобиль. Далее между оперативником и задержанным происходит следующий диалог:

Оперативник: В портфеле находятся денежные средства?

Титов: Да

Оперативник: Готовы их добровольно выдать?

Титов: Да, пожалуйста.

Оперативник: Выложите, пожалуйста, все, что находится у вас в дипломате.

Титов: 280 тысяч, которые я занял. Для вас, кроме денег, здесь ничего интересного нет. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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