Три человека погибли при пожаре в Кузбассе

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-20T10:12:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 19 апреля в одном из частных домов города Прокопьевска произошел пожар. Его итог печален: погибли три человека.

Сигнал о том, что горит один из частных домов на улице Лобановской в городе Прокопьевске поступил на пульт диспетчера в 21:40. На место незамедлительно отправились 17 пожарных и четыре единицы техники. Пожар был серьезным, и справиться с огнем сотрудникам МЧС удалось лишь в 22:40.

Уже после того, как огонь был потушен и пожарные принялись обследовать то, что осталось от дома, они обнаружили тела трех человек – двух мужчины и женщины. Об этом сообщает правоохранительный портал Кузбасса. Точные причины гибели троих человек пока не известны – их предстоит установить специалистам. Также будут установлены причины и обстоятельства, при которых произошел пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU