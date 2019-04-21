2019-04-21T03:22:46+03:00
Общество

Гала-концерт юбилейной «Студенческой весны» прошел в Кузбассе

Победителей «Студвесны» поздравил Сергей Цивилев
Екатерина РОМАНОВА
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Гала-концерт юбилейной «Студенческой весны» прошел в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АКО.Гала-концерт юбилейной «Студенческой весны» прошел в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АКО.
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Вечером в субботу, 20 апреля, в Кемерове состоялся гала-концерт юбилейной, 25-ой, «Студенческой весны в Кузбассе». Победителей поздравлял губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что гала-концерт «Студвесны» - значимое событие в жизни региона, особенно потому, что Кузбасс претендует в будущем на звание столицы Сибири. Для этого открываются театральные кружки в школах, создается культурный кластер, где талантливые кузбассовцы смогут раскрывать свой потенциал.

Победителей «Студвесны» поздравил Сергей Цивилев. ФОТО: пресс-служба АКО.

Победителей «Студвесны» поздравил Сергей Цивилев. ФОТО: пресс-служба АКО.

- Студенчество - это самая прекрасная пора в жизни, - отметил Сергей Цивилев. - Такое активное участие ребят в фестивале говорит о том, что у нас очень развита студенческая жизнь, креативная и прогрессивная молодежь. Эти ребята - наше будущее, и оно отличное!

Все номера гала-концерта были великолепны! ФОТО: пресс-служба АКО.

Все номера гала-концерта были великолепны! ФОТО: пресс-служба АКО.

Гран-при фестиваля достался Кузбасскому государственному техническому университету. Первое место по праву занял Кемеровский государственный университет, второе – Кузбасский государственный технический университет, а третье – Кемеровский государственный медицинский университет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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