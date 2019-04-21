В Кемерове силовики взяли под охрану скворечники
Сотрудники Росгвардии вместе с учащимися школы №74 города Кемерово установили во дворе скворечники. Теперь каждый из домиков для птиц находится под защитой гвардейцев.
Скворечники школьники изготовили на уроках труда, а для того, чтобы установить их, пригласили своих шефов, бойцов Росгвардии.
- На каждый скворечник мы повесили наклейку «Под защитой Росгвардии». Это станет нашим обязательством ежегодно проверять установленные домики и подкармливать их жильцов, - отметил Ярослав, боец вневедомственной охраны Росгвардии.
Сейчас новые квартиры уже размещены на деревьях и ожидают жильцов. Учащиеся же школы №74 города Кемерово в рамках марафона добрых дел к юбилею Кузбасса планируют сделать еще несколько подарков региону.
ИСТОЧНИК KP.RU