СЕГОДНЯ 04:24 2019-04-21T04:24:00+03:00

В Кемерове силовики взяли под охрану скворечники. ФОТО: пресс-служба управления Росгвардии России по Кемеровской области.

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Сотрудники Росгвардии вместе с учащимися школы №74 города Кемерово установили во дворе скворечники. Теперь каждый из домиков для птиц находится под защитой гвардейцев.

Скворечники школьники изготовили на уроках труда, а для того, чтобы установить их, пригласили своих шефов, бойцов Росгвардии.

- На каждый скворечник мы повесили наклейку «Под защитой Росгвардии». Это станет нашим обязательством ежегодно проверять установленные домики и подкармливать их жильцов, - отметил Ярослав, боец вневедомственной охраны Росгвардии.

Сейчас новые квартиры уже размещены на деревьях и ожидают жильцов. Учащиеся же школы №74 города Кемерово в рамках марафона добрых дел к юбилею Кузбасса планируют сделать еще несколько подарков региону.

ИСТОЧНИК KP.RU