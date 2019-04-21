2019-04-21T06:09:58+03:00
Общество

В Кемерове мужчина разбил дверь супермаркета

В Сети появились фотографии с места
Кирилл ЧАЩИН
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Покупатель разбил дверь супермаркета. Фото: "ВКонтакте"Покупатель разбил дверь супермаркета. Фото: "ВКонтакте"
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В Кемерове неизвестный мужчина огнетушителем разбил стеклянную дверь супермаркета. Пользователи соцсети обсуждают инцидент.

В субботу около 16.00 в социальной сети появились фотографии двери супермаркета «Пятерочка» с разбитым стеклом. У входа в магазин лежал небольшой огнетушитель. По словам очевидцев, на проспекте Ленинградский, 21 один из покупателей разбил дверь, а затем убежал во дворы.

«Наблюдала эту картину с остановки. Мужик долбил эту дверь минут пять-семь. Охрана могли бы и обратить внимание», – прокомментировала горожанка Наталья Кириченко.

Сотрудники магазина не стали ловить хулигана

Сотрудники магазина не стали ловить хулигана

ИСТОЧНИК KP.RU

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