В Кемерове сгорела иномарка

СЕГОДНЯ 06:57 2019-04-21T07:42:30+03:00

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В воскресенье в Кемерове сгорел автомобиль Nissan Primera. Иномарку потушили подоспевшие пожарные.

В 05:47 в противопожарную службу поступило сигнал о возгорании автомобиля в жилом районе Кедровка. На улице Сиреневая, 16 горел Nissan Primera. На место незамедлительно выехал пожарный расчет: один автомобиль и четыре спасателя. Спустя 10 минут автомобиль потушили.

– На момент прибытия первого подразделения горел автомобиль открытым пламенем.

В результате пожара обгорело лакокрасочное покрытие автомобиля по всей площади, выгорел моторный отсек и салон автомобиля по всей площади. Пострадавших нет, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU