Кемеровчанка отсудила 80 тысяч рублей за бракованный ноутбук

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-21T09:18:16+03:00

Помимо стоимости ноутбука женщина отсудила еще более 40 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Жительница Кемерова отсудила у сети магазинов электроники 83 тысячи рублей. Ее новый ноутбук сломался.

В магазине электроники крупной сети горожанка купила ноутбук стоимостью около 40 000 рублей. Вскоре после покупки компьютер перестал включаться. Женщина отнесла технику в сервисный центр, где через некоторое время ей сказали, что отремонтировать ноутбук невозможно.

Чтобы вернуть потраченные деньги кемеровчанка обратилась в суд. Центральный районный суд города Кемерово решил взыскать с магазина стоимость ноутбука, а также неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Таким образом, женщине должны выплатить более 83 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU