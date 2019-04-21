2019-04-21T09:18:16+03:00
Общество

Кемеровчанка отсудила 80 тысяч рублей за бракованный ноутбук

Магазин электроники выплатит моральный вред
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Помимо стоимости ноутбука женщина отсудила еще более 40 тысяч рублейПомимо стоимости ноутбука женщина отсудила еще более 40 тысяч рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Жительница Кемерова отсудила у сети магазинов электроники 83 тысячи рублей. Ее новый ноутбук сломался.

В магазине электроники крупной сети горожанка купила ноутбук стоимостью около 40 000 рублей. Вскоре после покупки компьютер перестал включаться. Женщина отнесла технику в сервисный центр, где через некоторое время ей сказали, что отремонтировать ноутбук невозможно.

Чтобы вернуть потраченные деньги кемеровчанка обратилась в суд. Центральный районный суд города Кемерово решил взыскать с магазина стоимость ноутбука, а также неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Таким образом, женщине должны выплатить более 83 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Кемерова получили 2 миллиона рублей от неизвестных хакеров
В Кемерове сгорела иномарка
В Кемерове мужчина разбил дверь супермаркета
Трамвай сбил новокузнечанина на путях и протащил несколько метров
В Кемерове силовики взяли под охрану скворечники
Гала-концерт юбилейной «Студенческой весны» прошел в Кузбассе
Площадку для воркаута, стадион и ледовую арену построят в Новокузнецке
Пара уток поселилась во дворе дома в Кемерове
В воскресенье кузбассовцам обещают до -9 градусов, местами дождь и ветер
Кемеровчане испугались опасно повернутого строительного крана
В Новокузнецке пропала 16-летняя девушка
Сквер на месте сгоревшей «Зимней вишни» изменил границы
Три человека погибли при пожаре в Кузбассе
Хоккеисты из Кузбасса стали обладателями Кубка Гагарина
В Кемерове горел популярный итальянский ресторан
Мужчина с пистолетом проник на территорию охраняемого объекта в Кемерове
За оформление несуществующих документов жительница Кузбасса отдала 30 000 рублей
В Кузбассе ищут экстрасенса, обманувшего пенсионерку
Что изменится в новокузнецких школах после визита губернатора