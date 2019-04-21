Кемеровчанка отсудила 80 тысяч рублей за бракованный ноутбук
Жительница Кемерова отсудила у сети магазинов электроники 83 тысячи рублей. Ее новый ноутбук сломался.
В магазине электроники крупной сети горожанка купила ноутбук стоимостью около 40 000 рублей. Вскоре после покупки компьютер перестал включаться. Женщина отнесла технику в сервисный центр, где через некоторое время ей сказали, что отремонтировать ноутбук невозможно.
Чтобы вернуть потраченные деньги кемеровчанка обратилась в суд. Центральный районный суд города Кемерово решил взыскать с магазина стоимость ноутбука, а также неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Таким образом, женщине должны выплатить более 83 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU