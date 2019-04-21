2019-04-21T10:07:34+03:00
Общество

В Кузбассе пропал 30-летний мужчина

Его не видели с 15 апреля
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Волонтеры ищут Валерия Нарышева. Фото: «Лиза Алерт».Волонтеры ищут Валерия Нарышева. Фото: «Лиза Алерт».
Изменить размер текста:

В Анжеро-Судженске пропал 30-летний Валерий Нарышев. Мужчина вышел из дома 15 апреля и исчез.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 15 апреля Валерий Нарышев ушел в неизвестном направлении и пропал.

Рост пропавшего составляет 165 сантиметров, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения мужчина был одет в синюю ветровку, черную спортивная кофту на замке, черные спортивные штаны, черные кроссовки и серую бейсболку.

Волонтеры просят тех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, позвонить по телефонам:

8-800-700-5452 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дети устроили пожар в заброшенном здании в Кузбассе
Снег и +14 градусов: Какая погода будет в понедельник в Кузбассе
Кемеровчанка отсудила 80 тысяч рублей за бракованный ноутбук
Жители Кемерова получили 2 миллиона рублей от неизвестных хакеров
В Кемерове сгорела иномарка
В Кемерове мужчина разбил дверь супермаркета
Трамвай сбил новокузнечанина на путях и протащил несколько метров
В Кемерове силовики взяли под охрану скворечники
Гала-концерт юбилейной «Студенческой весны» прошел в Кузбассе
Площадку для воркаута, стадион и ледовую арену построят в Новокузнецке
Пара уток поселилась во дворе дома в Кемерове
В воскресенье кузбассовцам обещают до -9 градусов, местами дождь и ветер
Кемеровчане испугались опасно повернутого строительного крана
В Новокузнецке пропала 16-летняя девушка
Сквер на месте сгоревшей «Зимней вишни» изменил границы
Три человека погибли при пожаре в Кузбассе
Хоккеисты из Кузбасса стали обладателями Кубка Гагарина
В Кемерове горел популярный итальянский ресторан
Мужчина с пистолетом проник на территорию охраняемого объекта в Кемерове
За оформление несуществующих документов жительница Кузбасса отдала 30 000 рублей
В Кузбассе ищут экстрасенса, обманувшего пенсионерку
Что изменится в новокузнецких школах после визита губернатора