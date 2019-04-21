В Кузбассе пропал 30-летний мужчина

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-21T10:07:34+03:00

Его не видели с 15 апреля

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В Анжеро-Судженске пропал 30-летний Валерий Нарышев. Мужчина вышел из дома 15 апреля и исчез.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 15 апреля Валерий Нарышев ушел в неизвестном направлении и пропал.

Рост пропавшего составляет 165 сантиметров, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения мужчина был одет в синюю ветровку, черную спортивная кофту на замке, черные спортивные штаны, черные кроссовки и серую бейсболку.

Волонтеры просят тех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, позвонить по телефонам:

8-800-700-5452 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU