В Кузбассе пропал 30-летний мужчина
Его не видели с 15 апреля
Волонтеры ищут Валерия Нарышева. Фото: «Лиза Алерт».
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В Анжеро-Судженске пропал 30-летний Валерий Нарышев. Мужчина вышел из дома 15 апреля и исчез.
Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 15 апреля Валерий Нарышев ушел в неизвестном направлении и пропал.
Рост пропавшего составляет 165 сантиметров, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.
В день исчезновения мужчина был одет в синюю ветровку, черную спортивная кофту на замке, черные спортивные штаны, черные кроссовки и серую бейсболку.
Волонтеры просят тех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, позвонить по телефонам:
8-800-700-5452 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU