2019-04-21T11:34:51+03:00
Общество

Снег и +14 градусов: Какая погода будет в понедельник в Кузбассе

Жителей региона ждут холодные ночи
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
С понедельника в Кузбассе начнется потеплениеС понедельника в Кузбассе начнется потеплениеФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде на понедельник, 22 апреля, в Кузбассе и Кемерове. Столбики термометров будут скакать от -11 до +14 градусов.

Ночью в Кузбассе ожидается от -1 до -6 градусов, при прояснениях может похолодать до -11 градусов. Днем в понедельник воздух по области прогреется до +4,+9 градусов. На юге местами потеплеет до +14 градусов.

Ветер будет западным местами с порывами до 13 метров в секунду. В некоторых районах ожидается мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах будет гололедица.

В Кемерове в ночь на понедельник будет плюс -4,-9 градусов. Днем столбик термометра поднимается до +7,+9 градусов. Ветер буде западным слабым, ночью с порывами до 11 метров в секунду. На небе ожидается переменчивая облачность, преимущественно без осадков.

В Юргинском, Яйском, Мариинском, Топкинском, Кемеровском, Крапивинском, Промышленновском, Беловском районах синоптики отмечают высокий класс пожароопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дети устроили пожар в заброшенном здании в Кузбассе
В Кузбассе пропал 30-летний мужчина
Кемеровчанка отсудила 80 тысяч рублей за бракованный ноутбук
Жители Кемерова получили 2 миллиона рублей от неизвестных хакеров
В Кемерове сгорела иномарка
В Кемерове мужчина разбил дверь супермаркета
Трамвай сбил новокузнечанина на путях и протащил несколько метров
В Кемерове силовики взяли под охрану скворечники
Гала-концерт юбилейной «Студенческой весны» прошел в Кузбассе
Площадку для воркаута, стадион и ледовую арену построят в Новокузнецке
Пара уток поселилась во дворе дома в Кемерове
В воскресенье кузбассовцам обещают до -9 градусов, местами дождь и ветер
Кемеровчане испугались опасно повернутого строительного крана
В Новокузнецке пропала 16-летняя девушка
Сквер на месте сгоревшей «Зимней вишни» изменил границы
Три человека погибли при пожаре в Кузбассе
Хоккеисты из Кузбасса стали обладателями Кубка Гагарина
В Кемерове горел популярный итальянский ресторан
Мужчина с пистолетом проник на территорию охраняемого объекта в Кемерове
За оформление несуществующих документов жительница Кузбасса отдала 30 000 рублей
В Кузбассе ищут экстрасенса, обманувшего пенсионерку
Что изменится в новокузнецких школах после визита губернатора