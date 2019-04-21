Снег и +14 градусов: Какая погода будет в понедельник в Кузбассе

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-21T11:34:51+03:00

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде на понедельник, 22 апреля, в Кузбассе и Кемерове. Столбики термометров будут скакать от -11 до +14 градусов.

Ночью в Кузбассе ожидается от -1 до -6 градусов, при прояснениях может похолодать до -11 градусов. Днем в понедельник воздух по области прогреется до +4,+9 градусов. На юге местами потеплеет до +14 градусов.

Ветер будет западным местами с порывами до 13 метров в секунду. В некоторых районах ожидается мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах будет гололедица.

В Кемерове в ночь на понедельник будет плюс -4,-9 градусов. Днем столбик термометра поднимается до +7,+9 градусов. Ветер буде западным слабым, ночью с порывами до 11 метров в секунду. На небе ожидается переменчивая облачность, преимущественно без осадков.

В Юргинском, Яйском, Мариинском, Топкинском, Кемеровском, Крапивинском, Промышленновском, Беловском районах синоптики отмечают высокий класс пожароопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU