2019-04-21T12:04:51+03:00
Происшествия

Дети устроили пожар в заброшенном здании в Кузбассе

В Сети появилось видео с места ЧП[видео]
Кирилл ЧАЩИН
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Внутри заброшенного здания произошел пожар. Кадр: "ВКонтакте"Внутри заброшенного здания произошел пожар. Кадр: "ВКонтакте"
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В Ленинске-Кузнецком загорелось заброшенное здание. По словам очевидцев, пожар устроили дети.

В воскресенье, 21 апрели, в соцсети появились видео, на котором из оконного проема заброшенного здания завода «Кузбассэлемент» идет дым. Автор ролика сообщил, что внутри постройки снова развлекались дети.

«Люди обеспокоены, и задаются вопросом!? Почему никто не контролирует это небезопасное здание?», – написал очевидец.

Один из пользователь Сети отметил, что один ребенок ранее погиб, упав с пятого этажа этого здания.

Дети доиграли в заброшенном здании.

Напомним, что губернатора Кузбасса Сергей Цивилев поручал снести или отстроить все заброшенные здания в регионе.

Завод «Кузбассэлемент» был создан в 1942 году в Ленинске-Кузнецком. Он выпускал щелочные аккумуляторы, аккумуляторные батареи и гальванических источников питания. В 2008 году предприятия было закрыто из-за финансовых проблем, а в 2010 на его базе было частично восстановлено производство. Однако большая часть цехов и корпусов заброшена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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