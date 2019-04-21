Дети устроили пожар в заброшенном здании в Кузбассе
В Ленинске-Кузнецком загорелось заброшенное здание. По словам очевидцев, пожар устроили дети.
В воскресенье, 21 апрели, в соцсети появились видео, на котором из оконного проема заброшенного здания завода «Кузбассэлемент» идет дым. Автор ролика сообщил, что внутри постройки снова развлекались дети.
«Люди обеспокоены, и задаются вопросом!? Почему никто не контролирует это небезопасное здание?», – написал очевидец.
Один из пользователь Сети отметил, что один ребенок ранее погиб, упав с пятого этажа этого здания.
Дети доиграли в заброшенном здании.
Напомним, что губернатора Кузбасса Сергей Цивилев поручал снести или отстроить все заброшенные здания в регионе.
Завод «Кузбассэлемент» был создан в 1942 году в Ленинске-Кузнецком. Он выпускал щелочные аккумуляторы, аккумуляторные батареи и гальванических источников питания. В 2008 году предприятия было закрыто из-за финансовых проблем, а в 2010 на его базе было частично восстановлено производство. Однако большая часть цехов и корпусов заброшена.
ИСТОЧНИК KP.RU