В Новокузнецке загорелся 10-этажный дом
Пожар сняли на видео
В Новокузнецке загорелась 10-этажка Фото: "ВКонтакте"
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В Новокузнецке произошел пожар в 10-этажном жилом доме. Возгорание произошло в мусоропроводе.
В воскресенье днем, 21 апреля, в социальной сети появилось видео, на котором облако черного дыма вырывается из из-под крыши и из окна на лестничной клетки 10-этажного дома на проспекте Шахтеров. Как областном управлении МЧС рассказали, что возгорание произошло утром.
– В доме горел мусоросборник. На место выезжали три единицы техники и восемь человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, – отметили в МЧС.
В Новокузнецке загорелся 10-этажный дом.
ИСТОЧНИК KP.RU