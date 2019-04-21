В Кемерове пропала 27-летняя Модель

СЕГОДНЯ 14:17 2019-04-21T14:25:37+03:00

Людмилу Модель не видели с 30 марта. Фото: «Лиза Алерт»

Девушку не видели с 30 марта

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В Кемерове без вести пропала 27-летняя Людмила Модель. Девушку никто не видел с 30 марта.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», без вести пропала жительница поселка Боровой Рудничного района города Кемерово Людмила Викторовна Модель. 27-летнюю девушку не видели с 30 марта.

Рост пропавшей 157 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темно-русые длинные волосы, серо-синие глаза.

В день исчезновения девушка была одеты в джинсовую куртку без рукавов и светлые джинсы с разрезами на коленях.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, волонтеры просят позвонить по телефону:

8-800-700-54-52 или 1128-800-700-54-52 или 112

ИСТОЧНИК KP.RU