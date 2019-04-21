2019-04-21T14:53:37+03:00
Происшествия

Шестилетний мальчик захлебнулся в новокузнецком бассейне

Ребенка удалось спасти
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новокузнецке шестилетний мальчик захлебнулся водой в новокузнецком бассейне. Ребенка удалось спасти.

Инцидент произошел в одном из бассейнов в Новоильинском районе Новокузнецка. Во время тренировки ребенок наглотался воды. Его сразу достали из бассейна, оказали первую помощь и вызвали «скорую».

– После оказания экстренной медпомощи в бассейне, мальчик был доставлен бригадой «скорой» в отделение реанимации Новокузнецкого перинатального центра. После проведения комплексного обследования и лечения, при стабилизации состояния, ребенок переведен в отделение педиатрии из которого 20 апреля врачи выписали его домой после полного выздоровления, – отметили в пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове вспыхнуло общежитие на проспекте Ленина
В Кемерове пропала 27-летняя Модель
В Новокузнецке загорелся 10-этажный дом
Дети устроили пожар в заброшенном здании в Кузбассе
Снег и +14 градусов: Какая погода будет в понедельник в Кузбассе
В Кузбассе пропал 30-летний мужчина
Кемеровчанка отсудила 80 тысяч рублей за бракованный ноутбук
Жители Кемерова получили 2 миллиона рублей от неизвестных хакеров
В Кемерове сгорела иномарка
В Кемерове мужчина разбил дверь супермаркета
Трамвай сбил новокузнечанина на путях и протащил несколько метров
В Кемерове силовики взяли под охрану скворечники
Гала-концерт юбилейной «Студенческой весны» прошел в Кузбассе
Площадку для воркаута, стадион и ледовую арену построят в Новокузнецке
Пара уток поселилась во дворе дома в Кемерове
В воскресенье кузбассовцам обещают до -9 градусов, местами дождь и ветер
Кемеровчане испугались опасно повернутого строительного крана
В Новокузнецке пропала 16-летняя девушка
Сквер на месте сгоревшей «Зимней вишни» изменил границы
Три человека погибли при пожаре в Кузбассе
Хоккеисты из Кузбасса стали обладателями Кубка Гагарина
В Кемерове горел популярный итальянский ресторан
Мужчина с пистолетом проник на территорию охраняемого объекта в Кемерове
За оформление несуществующих документов жительница Кузбасса отдала 30 000 рублей
В Кузбассе ищут экстрасенса, обманувшего пенсионерку
Что изменится в новокузнецких школах после визита губернатора