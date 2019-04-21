Шестилетний мальчик захлебнулся в новокузнецком бассейне

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-21T14:53:37+03:00

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В Новокузнецке шестилетний мальчик захлебнулся водой в новокузнецком бассейне. Ребенка удалось спасти.

Инцидент произошел в одном из бассейнов в Новоильинском районе Новокузнецка. Во время тренировки ребенок наглотался воды. Его сразу достали из бассейна, оказали первую помощь и вызвали «скорую».

– После оказания экстренной медпомощи в бассейне, мальчик был доставлен бригадой «скорой» в отделение реанимации Новокузнецкого перинатального центра. После проведения комплексного обследования и лечения, при стабилизации состояния, ребенок переведен в отделение педиатрии из которого 20 апреля врачи выписали его домой после полного выздоровления, – отметили в пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU