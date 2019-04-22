Тимати и Баста выгнали кемеровчанку из шоу «Песни»

СЕГОДНЯ 04:06 2019-04-22T05:13:53+03:00

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Члены жюри телевизионного конкурса «Песни» на телеканале ТНТ Тимати и Баста не пропустили в следующий этап певицу из Кемерова Анастасию Алентьеву.

В воскресенье в эфир вышел выпуск шоу «Песни», в котором участники, прошедшие первый отбор, соревновались межу собой в группах. 21-летняя кемеровчанка Анастасия Алентьева исполнила под гитару лирическую песню «А что потом». Члены жюри пропустили в следующий этап только двоих участников из пяти. Анастасия не услышала заветного «да». Из-за решения судей девушка не смогла сдержать слез.

- Наверное, это к лучшему. Мне просто обидно, что так много людей в меня верили на данный момент. Я их подвела. И себя, и их, - сказала она.

Перед выступлением Анастасия рассказала, что после первого эфира ей написало огромное количество девушек.

- Многие говорили, что, послушав мои песни, они избавились от каких-то страданий. Им стало легче жить. Ольга Бузова написала комментарий под моим постом. Она пожелала мне удачи и сказала, что я крутая, - рассказала певица.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/704512" frameborder="0"></iframe> Певица из Кемерова Анастасия Алентьева покинула шоу "Песни".

ИСТОЧНИК KP.RU