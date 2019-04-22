2019-04-22T05:13:53+03:00
Общество

Тимати и Баста выгнали кемеровчанку из шоу «Песни»

Девушка не смогла сдержать слезы
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Кемеровчанка Анастасия Алентьева. Кадр: ТНТКемеровчанка Анастасия Алентьева. Кадр: ТНТ
Изменить размер текста:

Члены жюри телевизионного конкурса «Песни» на телеканале ТНТ Тимати и Баста не пропустили в следующий этап певицу из Кемерова Анастасию Алентьеву.

В воскресенье в эфир вышел выпуск шоу «Песни», в котором участники, прошедшие первый отбор, соревновались межу собой в группах. 21-летняя кемеровчанка Анастасия Алентьева исполнила под гитару лирическую песню «А что потом». Члены жюри пропустили в следующий этап только двоих участников из пяти. Анастасия не услышала заветного «да». Из-за решения судей девушка не смогла сдержать слез.

- Наверное, это к лучшему. Мне просто обидно, что так много людей в меня верили на данный момент. Я их подвела. И себя, и их, - сказала она.

Перед выступлением Анастасия рассказала, что после первого эфира ей написало огромное количество девушек.

- Многие говорили, что, послушав мои песни, они избавились от каких-то страданий. Им стало легче жить. Ольга Бузова написала комментарий под моим постом. Она пожелала мне удачи и сказала, что я крутая, - рассказала певица.

Певица из Кемерова Анастасия Алентьева покинула шоу "Песни".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24