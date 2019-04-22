Пожарные спасли мужчину из горящей девятиэтажки в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 05:37 2019-04-22T06:25:01+03:00

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В Новокузнецке из горящей квартиры в девятиэтажном доме пожарные спасли мужчину. Пожар произошел из-за неосторожности при курении.

Пожар произошел в воскресенье вечером в девятиэтажном доме на улице Косыгина в Новоильинском районе. В третьем подъезде на девятом этаже загорелась квартира. На место возгорания от МЧС выехали четыре пожарных расчета.

- На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на девятом этаже шел дым. Эвакуация людей из подъезда не проводилась из-за отсутствия необходимости. Звеном газодымозащитной службы по лестнице спасен один человек, - рассказали «Комсомолке» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В результате пожара в комнате площадью 12 квадратов обгорела мебель и постельные принадлежности на площади три квадратных метра. Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU