Пенсионер погиб из-за собственной печи в Кузбассе

СЕГОДНЯ 05:44 2019-04-22T05:44:59+03:00

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В Тисульском районе на пожаре погиб пенсионер. Предварительно известно, что пожар произошел из-за печного отопления.

ЧП произошло ночью 20 апреля. В 23.48 в оперативные службы поступил сигнал о возгорании дома на улице Школьной в деревне Натальевка. Почти час пожарные боролись с огнем, всего были привлечены пять человек и две единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

О пострадавших ведомство не сообщает. Однако, по данным «Правоохранительного портала Кузбасса», после ликвидации огня в доме было обнаружено тело 73-летнего хозяина жилища. Предварительно, дом загорелся из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Обстоятельства гибели пенсионера предстоит установить следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU