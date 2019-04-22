Пенсионер погиб из-за собственной печи в Кузбассе
В Тисульском районе на пожаре погиб пенсионер. Предварительно известно, что пожар произошел из-за печного отопления.
ЧП произошло ночью 20 апреля. В 23.48 в оперативные службы поступил сигнал о возгорании дома на улице Школьной в деревне Натальевка. Почти час пожарные боролись с огнем, всего были привлечены пять человек и две единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
О пострадавших ведомство не сообщает. Однако, по данным «Правоохранительного портала Кузбасса», после ликвидации огня в доме было обнаружено тело 73-летнего хозяина жилища. Предварительно, дом загорелся из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Обстоятельства гибели пенсионера предстоит установить следователям.
ИСТОЧНИК KP.RU