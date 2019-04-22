2019-04-22T06:43:44+03:00
Происшествия

Лось спровоцировал две аварии на кузбасской трассе

ДТП произошли в ночное время
Екатерина БОРМОТОВА
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Лось вышел на дорогу в темное время и попал под машину Фото: pixebay.comЛось вышел на дорогу в темное время и попал под машину Фото: pixebay.com
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В Ленинск-Кузнецком районе лось спровоцировал сразу две аварии. Животное неожиданно вышло на дорогу в темное время суток.

Первое ДТП произошло в 23.00 на 262 километре трассы Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – КемеровоЮрга. Здесь водитель Mercedes-Benz сбил животное, которое неожиданно вышло на дорогу.

- В это же время на этом же километре водитель автомобиля Kio Optima совершил наезд на животное, которое уже находилось на проезжей части. Причинен материальный ущерб транспортным средствам, водители не пострадали, - отметили в ГИБДД Кузбасса.

Как сообщала «Комсомольская правда», ранее в апреле произошло еще два ДТП с крупными животными, которые вышли на дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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