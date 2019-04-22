2019-04-22T07:55:46+03:00
Общество

Закаленный кемеровчанин устроил свадьбу на льду

Молодожены омыли свою любовь в ледяной воде
Екатерина БОРМОТОВА
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Молодожены омыли свою любовь в ледяной воде Фото: "Клуб закаливания СнеГири Кемерово" / "ВКонтакте"Молодожены омыли свою любовь в ледяной воде Фото: "Клуб закаливания СнеГири Кемерово" / "ВКонтакте"
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Житель Кемерова Александр Боровиков устроил свадьбу на льду. Закаленные молодожены омыли свою любовь в ледяной воде.

Офицер в отставке Александр три года занимается зимним плаванием. Однажды на заплыве он познакомился с многократной чемпионкой мира по ледяному плаванию Еленой Гусевой из Березников. А 12 апреля пара решила пожениться.

Свою любовь молодожены закалили, опустившись в прорубь Голубого озера под Александровском.

У Александра и Елены множество наград с международных заплывов Фото: "Клуб закаливания СнеГири Кемерово" / "ВКонтакте"

У Александра и Елены множество наград с международных заплывов Фото: "Клуб закаливания СнеГири Кемерово" / "ВКонтакте"

«Так как моржи - люди особенные, то и свадьба получилась необыкновенной: со свадебным вальсом в озере, с выкупом жениха, а не невесты, заплывом в бухту любви, всеобщим танцем в ледяной воде», - рассказали в кемеровском клубе закаливания «Снегири», участником которого является Александр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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