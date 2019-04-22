На Кузнецком проспекте в Кемерове ограничили скорость движения

СЕГОДНЯ 07:55 2019-04-22T08:39:42+03:00

Также здесь установили камеры фото- и видеофиксации

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В Кемерове, на Кузнецком проспекте, ограничили максимальную скорость движения и установили комплекс фото- и видеофиксации. Изменения вступили в силу с 22 апреля.

Знак ограничения скорости появился в районе дома № 260. Это сделано для повышения уровня безопасности автомобильного и пешеходного движения.

- Принято решение ограничить максимальную скорость движения и установить комплекс фотовидеофиксации в районе остановочного пункта «Меливодстрой», расположенного в районе здания № 260 по проспекту Кузнецкому, - сообщили в кемеровском центре организации дорожного движения.

Изменения вступили в силу с 22 апреля Схема: ЦОДД

ИСТОЧНИК KP.RU