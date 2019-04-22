2019-04-22T10:13:50+03:00
Происшествия

Кузбассовец покусал и порезал ножом знакомых

Мужчине не дали сигарет
Екатерина БОРМОТОВА
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Разозлившись из-за отсутствия сигарет, мужчина укусил женщину за запястье, а затем несколько раз ударил ее сожителя ножомРазозлившись из-за отсутствия сигарет, мужчина укусил женщину за запястье, а затем несколько раз ударил ее сожителя ножом
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В Калтане мужчина покусал сожительницу приятеля и порезал последнего ножом. Поводом послужило отсутствие сигарет.

По версии следствия, 46-летний житель Калтана находился в гостях у знакомого, с которым распивал спиртное. В разгар застолья гость попросил у сожительницы приятеля сигарету, но получил отказ. Женщина сообщила, что сигарет нет. Разозлившись, мужчина укусил женщину за запястье, а затем несколько раз ударил ее сожителя ножом. Медикам удалось спасти раненого. Агрессивный гость был задержан.

- В ходе предварительного следствия он давал показания, что наносил удары в жизненно важные органы: грудь и живот, однако убивать не хотел, - сообщили в СУ CК по Кемеровской области.

Уголовное дело, возбужденное по статье «Покушение на убийство», передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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