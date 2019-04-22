К цифровому телевидению в Кузбассе осталось подключить меньше 100 домов

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-22T13:41:20+03:00

На сегодняшний день в Кузбассе осталось подключить к «цифре» 84 домохозяйства Фото: Екатерина БОРМОТОВА

В регионе продолжается работа по переходу с аналогового ТВ на цифровое

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе продолжается переход с аналогового вещания на цифровое. В регионе осталось подключить к «цифре» меньше 100 домов.

Работа по подключению жителей региона к цифровому телевидению идет круглые сутки и не останавливается даже в выходные. Так, в минувшее воскресенье кузбассовцам не только настраивали телевизоры, но и поздравляли с христианским праздником - Вербным воскресеньем. Волонтеры и специалисты в этот день отработали десятки заявок в Прокопьевске, Новокузнецком и Кемеровском районах и Кемерове.

Необычный случай рассказал и.о. начальника областного департамента транспорта и связи Дмитрий Антипов.

- В воскресенье позвонила женщина и рассказала, что у нее день рождения, а телевизор не работает. Конечно, мы не смогли остаться равнодушными. Не только настроили телевизор, но и поздравили с днем рождения сладким подарком и вербным букетом, - отметил Антипов.

Как отметил и.о. начальника департамента, на сегодняшний день в Кузбассе осталось подключить к «цифре» 84 домохозяйства.

Ранее «Комсомольская правда» знакомила читателей с тем, как работает региональная горячая линия.

ИСТОЧНИК KP.RU