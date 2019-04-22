Пасхальные богослужения-2019 в Кузбассе пройдут в 200 храмах

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-22T13:44:07+03:00

Ожидается, что в Пасхальных богослужениях будут участвовать больше 50 тысяч прихожан Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Общественный порядок на пасхальные богослужения будут охранять больше тысячи полицейских

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В Кузбассе в ночь с 27 на 28 апреля пройдут пасхальные богослужения. Общественный порядок в это время будет охранять больше тысячи полицейских.

По данным областной администрации, пасхальные богослужения пройдут в 200 храмах региона, относящихся к трем митрополиям. Ожидается, что в них будут участвовать больше 50 тысяч прихожан.

В Кемерове главное богослужение состоится в Знаменском соборе: его возглавит митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. В Новокузнецке епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир проведет службу в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Для обеспечения охраны общественного порядка во время проведения религиозных мероприятий планируется задействовать 1045 сотрудников органов внутренних дел, 223 единицы автотранспорта, 470 представителей общественности.

Накануне служб все храмы будут проверены с помощью служебных собак. В ночь с 27 на 28 апреля около всех церквей и соборов будут дежурить наряды ДПС, медицинские сотрудники или бригады скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU