2019-04-22T13:36:37+03:00
Общество

На неделе в Кузбассе потеплеет до +20 градусов

При этом следующие выходные будут холодными
Екатерина БОРМОТОВА
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Теплая погода сменится дождями со снегом и похолоданиемТеплая погода сменится дождями со снегом и похолоданиемФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Ближайшие рабочие дни в Кузбассе будут теплыми и солнечными. Однако уже к выходным погода испортится.

По данным Кемеровского гидрометцентра, во вторник, 23 апреля, в Кузбассе потеплеет до +10,+15 градусов, однако ночью в регионе возможны минусовые температуры. В отдельных местностях похолодает до -7 градусов. День пройдет без осадков.

В среду, 24 апреля, сохранится ясная погода с температурой +10,+15 градусов, местами столбики термометров поднимутся до +20. Не упустите момент и насладитесь солнышком, потому что уже ночью в большинстве районов области начнутся осадки – местами дождь пройдет с мокрым снегом, а температура понизится до -2 градусов.

В четверг, 25 апреля, днем также сохранятся осадки в большинстве районов. При этом день будет теплым, местами воздух прогреется до +20 градусов, но в среднем по региону температура будет в пределах +10,+15.

- В пятницу, 26 апреля, после прохождения холодного атмосферного фронта, температура начнет понижаться: днем будет в пределах +8,+13, ночью -1,-6. Западный умеренный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду, ночью с усилением до 15-20 метров в секунду, - сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

В выходные погода также будет пасмурной и прохладной.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что синоптики дали предварительный прогноз погоды на майские праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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