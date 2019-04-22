Взрыв напугал жителей Киселевска
В Киселевске днем произошел взрыв, который испугал местных жителей. Момент взрыва попал на видео.
Взрыв прогремел примерно в 12.30 22 апреля в районе Дальних Гор и Афонино. На кадрах видно, что в небо поднимаются клубы оранжевой пыли. Ситуацию прокомментировали в департаменте угольной промышленности Кемеровской области.
Взрыв в Киселевске.Видео: "Новости Киселевска" / YouTube
- Промышленный взрыв в соответствии с утвержденной технической документацией произвело ОАО «Поляны». Однако в связи с тем, что взрыв вызвал общественный резонанс, предприятие будет производить внутреннее расследование по превышению предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, - отметили в департаменте.
ИСТОЧНИК KP.RU