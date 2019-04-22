Взрыв напугал жителей Киселевска

СЕГОДНЯ 13:57 2019-04-22T15:56:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Киселевске днем произошел взрыв, который испугал местных жителей. Момент взрыва попал на видео.

Взрыв прогремел примерно в 12.30 22 апреля в районе Дальних Гор и Афонино. На кадрах видно, что в небо поднимаются клубы оранжевой пыли. Ситуацию прокомментировали в департаменте угольной промышленности Кемеровской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/704596" frameborder="0"></iframe> Взрыв в Киселевске.Видео: "Новости Киселевска" / YouTube

- Промышленный взрыв в соответствии с утвержденной технической документацией произвело ОАО «Поляны». Однако в связи с тем, что взрыв вызвал общественный резонанс, предприятие будет производить внутреннее расследование по превышению предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, - отметили в департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU