2019-04-22T15:56:51+03:00
Общество

Взрыв напугал жителей Киселевска

Проводится расследование [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Взрыв прогремел в районе АфониноВзрыв прогремел в районе Афонино
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В Киселевске днем произошел взрыв, который испугал местных жителей. Момент взрыва попал на видео.

Взрыв прогремел примерно в 12.30 22 апреля в районе Дальних Гор и Афонино. На кадрах видно, что в небо поднимаются клубы оранжевой пыли. Ситуацию прокомментировали в департаменте угольной промышленности Кемеровской области.

Взрыв в Киселевске.Видео: "Новости Киселевска" / YouTube

- Промышленный взрыв в соответствии с утвержденной технической документацией произвело ОАО «Поляны». Однако в связи с тем, что взрыв вызвал общественный резонанс, предприятие будет производить внутреннее расследование по превышению предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, - отметили в департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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