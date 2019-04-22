«Кузню приберите!»: Новый клип-приглашение на субботник появился в соцсетях

СЕГОДНЯ 19:00 2019-04-22T19:00:12+03:00

Это уже третий клип, снятый в преддверии общегородского субботника в Новокузнецке

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Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов на своих страницах в соцсетях разместил клип-приглашение на общегородской субботник.

Вот уже третий год подряд накауне общегородского субботника городские власти снимают и выкладывают в социальных сетях тематические видеоклипы. В этом году призыв принять участие в городском субботнике звучит под мелодию песни "Havana" (Camila Cabello).

Новокузнецк – это дом наш,

И в доме пора бы прибраться.

Вместе выйдем на улицы города –

Грязи не надо бояться!

Мы – новокузнечане. Большая это сила!

Нас город ждет, и мы не перестанем

Любить тебя, Новокузнецк!

Так поется в песне, на которую снят клип. Глава же города, Сергей Кузнецов, на своих страницах в соцсетях сообщил, что 26 и 27 апреля в Новокзунецке будет проходить общегородской субботник. По заявкам горожан уже сформированы места уборки, на которые будет обращено особое внимание.

- Друзья, призываю вас не оставаться равнодушными, а присоединиться к акции, приходите семьями, трудовыми коллективами, веселыми компаниями, - отметил Сергей Кузнецов. - Вместе сделаем наш любимый Новокузнецк чище, красивее и уютнее!

К слову, в этот раз самого главы города в клине нет.

ИСТОЧНИК KP.RU