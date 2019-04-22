«Кузню приберите!»: Новый клип-приглашение на субботник появился в соцсетях
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов на своих страницах в соцсетях разместил клип-приглашение на общегородской субботник.
Вот уже третий год подряд накауне общегородского субботника городские власти снимают и выкладывают в социальных сетях тематические видеоклипы. В этом году призыв принять участие в городском субботнике звучит под мелодию песни "Havana" (Camila Cabello).
Новокузнецк – это дом наш,
И в доме пора бы прибраться.
Вместе выйдем на улицы города –
Грязи не надо бояться!
Мы – новокузнечане. Большая это сила!
Нас город ждет, и мы не перестанем
Любить тебя, Новокузнецк!
Так поется в песне, на которую снят клип. Глава же города, Сергей Кузнецов, на своих страницах в соцсетях сообщил, что 26 и 27 апреля в Новокзунецке будет проходить общегородской субботник. По заявкам горожан уже сформированы места уборки, на которые будет обращено особое внимание.
- Друзья, призываю вас не оставаться равнодушными, а присоединиться к акции, приходите семьями, трудовыми коллективами, веселыми компаниями, - отметил Сергей Кузнецов. - Вместе сделаем наш любимый Новокузнецк чище, красивее и уютнее!
К слову, в этот раз самого главы города в клине нет.
ИСТОЧНИК KP.RU