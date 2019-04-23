В Кемерове планируют снести бассейн «Лазурный»
В Кемерове планируют снести крупнейший бассейн – «Лазурный». На его месте может появиться театр оперы и балета.
Как утверждает местное издание, предложение о сносе бассейна было выдвинуто мэром города Ильей Середюком на совещании у губернатора, которое касалось строительства театрально-музейного комплекса в областном центре. Градоначальник пояснил, что бассейн морально устарел и не имеет возможности проведения соревнований на мировом уровне. На месте «Лазурного Середюк предложил построить театр оперы и балета.
Также к сносу рекомендован теннисный корт «Прогресс», на месте которого появятся другие объекты, входящие в кемеровский кластер искусств.
Стоит отметить, что в пресс-службе кемеровской администрации не стали комментировать данную информацию, назвав ее «слухами».
При этом горожане уже создали петицию в защиту «Лазурного». Данные о подписавших петицию меняются буквально каждую минуту – на момент выхода новости ее подписали больше четырех тысяч человек.
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что у бассейна «Лазурный» сменился собственник.
ИСТОЧНИК KP.RU