В Кемерове планируют снести бассейн «Лазурный»

СЕГОДНЯ 03:54 2019-04-23T03:54:00+03:00

"Лазурный" был построен в 1967 году Фото: 2 ГИС

А на его месте построить театр оперы и балета

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В Кемерове планируют снести крупнейший бассейн – «Лазурный». На его месте может появиться театр оперы и балета.

Как утверждает местное издание, предложение о сносе бассейна было выдвинуто мэром города Ильей Середюком на совещании у губернатора, которое касалось строительства театрально-музейного комплекса в областном центре. Градоначальник пояснил, что бассейн морально устарел и не имеет возможности проведения соревнований на мировом уровне. На месте «Лазурного Середюк предложил построить театр оперы и балета.

Также к сносу рекомендован теннисный корт «Прогресс», на месте которого появятся другие объекты, входящие в кемеровский кластер искусств.

Стоит отметить, что в пресс-службе кемеровской администрации не стали комментировать данную информацию, назвав ее «слухами».

При этом горожане уже создали петицию в защиту «Лазурного». Данные о подписавших петицию меняются буквально каждую минуту – на момент выхода новости ее подписали больше четырех тысяч человек.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что у бассейна «Лазурный» сменился собственник.

ИСТОЧНИК KP.RU