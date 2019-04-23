2019-04-23T03:54:00+03:00
Общество

В Кемерове планируют снести бассейн «Лазурный»

А на его месте построить театр оперы и балета
Екатерина БОРМОТОВА
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"Лазурный" был построен в 1967 году Фото: 2 ГИС"Лазурный" был построен в 1967 году Фото: 2 ГИС
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В Кемерове планируют снести крупнейший бассейн – «Лазурный». На его месте может появиться театр оперы и балета.

Как утверждает местное издание, предложение о сносе бассейна было выдвинуто мэром города Ильей Середюком на совещании у губернатора, которое касалось строительства театрально-музейного комплекса в областном центре. Градоначальник пояснил, что бассейн морально устарел и не имеет возможности проведения соревнований на мировом уровне. На месте «Лазурного Середюк предложил построить театр оперы и балета.

Также к сносу рекомендован теннисный корт «Прогресс», на месте которого появятся другие объекты, входящие в кемеровский кластер искусств.

Стоит отметить, что в пресс-службе кемеровской администрации не стали комментировать данную информацию, назвав ее «слухами».

При этом горожане уже создали петицию в защиту «Лазурного». Данные о подписавших петицию меняются буквально каждую минуту – на момент выхода новости ее подписали больше четырех тысяч человек.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что у бассейна «Лазурный» сменился собственник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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