Что стало с жительницей Кузбасса, впавшей в кому из-за суши
Родственники рассказали о состоянии госпитализированной женщины
Медики разбираются в причинах ухудшения состояния женщиныФото: Кирилл ЧАЩИН
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Стали известны подробности состояния впавшей в кому после употребления суши жительницы Кузбасса. Женщина пришла в себя.
Родственники впавшей в кому из-за суши жительницы Белова рассказали, что женщина пришла в себя и сейчас чувствует себя лучше. В том, что стало причиной ухудшения состояния горожанки, разбираются медики. Возможно, у женщины имеется аллергия на морепродукты.
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что жительницу Белова экстренно госпитализировали после посещения местного кафе, где она съела японский деликатес. При транспортировке женщины из Белова в областной центр она впала в кому.
ИСТОЧНИК KP.RU