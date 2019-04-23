Что стало с жительницей Кузбасса, впавшей в кому из-за суши

СЕГОДНЯ 05:04 2019-04-23T05:04:08+03:00

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Стали известны подробности состояния впавшей в кому после употребления суши жительницы Кузбасса. Женщина пришла в себя.

Родственники впавшей в кому из-за суши жительницы Белова рассказали, что женщина пришла в себя и сейчас чувствует себя лучше. В том, что стало причиной ухудшения состояния горожанки, разбираются медики. Возможно, у женщины имеется аллергия на морепродукты.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что жительницу Белова экстренно госпитализировали после посещения местного кафе, где она съела японский деликатес. При транспортировке женщины из Белова в областной центр она впала в кому.

ИСТОЧНИК KP.RU