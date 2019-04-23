Из Кемерова запустят дачные автобусы
Всего будет действовать 42 маршрута
Дачные автобусы начнут ходить с 1 маяФото: Геннадий БИСЕНОВ
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В Кемерове с 1 мая запустят сезонные и пригородные автобусы, которые довезут горожан до дач. Всего будет действовать 42 маршрута.
Как рассказали в администрации областного центра, в Кемерове действуют 42 так называемых дачных маршрута, которые будут обслуживать 34 садовых общества.
Расписание сезонных и пригородных маршрутов можно посмотреть на сайте УЕЗТУ. Кроме того, ежедневно с 7.00 до 21.00 работает справочная служба. Позвонить можно по телефону 57-46-57.
ИСТОЧНИК KP.RU