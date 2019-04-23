2019-04-23T05:18:39+03:00
Общество

Из Кемерова запустят дачные автобусы

Всего будет действовать 42 маршрута
Екатерина БОРМОТОВА
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Дачные автобусы начнут ходить с 1 маяДачные автобусы начнут ходить с 1 маяФото: Геннадий БИСЕНОВ
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В Кемерове с 1 мая запустят сезонные и пригородные автобусы, которые довезут горожан до дач. Всего будет действовать 42 маршрута.

Как рассказали в администрации областного центра, в Кемерове действуют 42 так называемых дачных маршрута, которые будут обслуживать 34 садовых общества.

Расписание сезонных и пригородных маршрутов можно посмотреть на сайте УЕЗТУ. Кроме того, ежедневно с 7.00 до 21.00 работает справочная служба. Позвонить можно по телефону 57-46-57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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