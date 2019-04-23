2019-04-23T06:17:25+03:00
Общество

Нашествие: клещи покусали 350 человек в Кузбассе

Пострадали больше сотни детей
Кирилл ЧАЩИН
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В этом году пострадавших в разы больше, чем в прошломВ этом году пострадавших в разы больше, чем в прошлом
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С начала весны в Кузбассе клещи покусали 358 человек, в том числе 110 детей. Пострадавших на 316 человек больше, чем в прошлом году в это время.

По данным кузбасского Управления Роспотребнадзора, за прошлую неделю от присасываний клещей пострадали 272 человека, в том числе 83 ребенка.

Специалисты отмечают, что в Кузбассе организовано экспресс-исследование снятых с пострадавших клещей в вирусологических лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области и лабораториях медицинских организаций.

Сотрудники Роспотребнадзора советуют гражданам при посещении лесов, кладбищ, садов и огородов надевать защитную одежду, наносить защитные средства и осматривать себя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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