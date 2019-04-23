2019-04-23T06:29:14+03:00
Происшествия

В Кузбассе мужчина надругался над 11-летней девочкой

Свою вину педофил хотел загладить сладостями
Кирилл ЧАЩИН
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Педофила приговорили к 12 годам тюрьмы. Фото: СКРПедофила приговорили к 12 годам тюрьмы. Фото: СКР
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В Кузбассе 26-летний мужчина заманил к себе домой девочку и надругался над ней. Педофил решил дать школьнице сладостей, чтобы она забыла о случившемся.

Как рассказали в областном управлении Следственного комитета, преступление произошло в марте 2018 года в Таштагольском районе. 26-летний местный житель встретил на улице 11-летнюю девочку и позвал ее к себе домой, чтобы попить чай со сладостями.

- Девочка имеет отклонение в развитии, и такое приглашение незнакомого мужчины ее не насторожило, она согласилась. Злоумышленник действительно сначала угостил ребенка чаем, а затем под надуманным предлогом отвел ее в спальню, где, применяя физическую силу, совершил насильственное преступление сексуального характера, - рассказали следователи.

После надругательства мужчина пытался убедить девочку, чтобы она никому не рассказывала о случившемся. Чтобы ребенок быстрее забыл насилие, он дал школьнице денег на конфеты. Однако девочка, придя домой, сразу рассказала о поступке незнакомца. Подозреваемого вскоре задержали. Он признал свою вину. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Экспертиза признала подозреваемого вменяемым.

Суд приговорил педофила к 12 года колонии строгого режима с ограничением свободы на одного год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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