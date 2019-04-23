В Кузбассе бандиты вывозили людей на кладбище и избивали

СЕГОДНЯ 07:10 2019-04-23T08:09:53+03:00

За вымогательство и избиения они отправятся в колонии строгого и особо строгого режима

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Шестеро жителей Кемеровской области совершили целую серию преступлений. Они избивали людей и заставляли писать долговые расписки. За вымогательство и особую жестокость каждый из них проведет в колонии строгого и особо строгого режима от 10 до 16 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="240" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/704735" frameborder="0"></iframe> Кузбассовцы выбивали вымышленные долги битами и палками..Для этого они вывозили потерпевших на кладбище. ВИДЕО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Шестеро юргинцев занимались вымогательством с 2012 по 2014 год.

- Злоумышленники, угрожая потерпевшим физической расправой, вынуждали потерпевших писать расписки о вымышленных долгах. В случае неуплаты увеличивали сумму в несколько раз, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Осужденных отличала особая жестокость: своих жертв они вывозили в лесной массив, на кладбище и в другие безлюдные места, где избивали битами и палками, требуя передачи денег.

Задержать злоумышленников удалось осенью 2014 года. Их сразу заключили под стражу. Позже, во время обысков по местам проживания и в подконтрольных им кредитных кооперативах и агентствах недвижимости, оперативниками изъято большое количество долговых расписок, паспортов и банковских карт граждан. Кроме того, обнаружено холодное и травматическое оружие.

Суд учел личности обвиняемых и их роли в совершении преступления. Каждому из них назначено лишение свободы в колониях строгого и особо строгого режима на срок от 10 до 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU