2019-04-23T08:11:34+03:00
Происшествия

В Кузбассе скорая врезалась в легковушку

Пациент умер после ДТП
Иван Ионов
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Скорая помощь столкнулась с легковушкой. Фото: "ВКонтакте"Скорая помощь столкнулась с легковушкой. Фото: "ВКонтакте"
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В Ленинске-Кузнецком автомобиль скорой помощи столкнулся с ВАЗом. Вскоре после аварии скончался тяжелобольной пациент.

Авария произошла в понедельник возле дома № 17 на проспекте Ленина. Как рассказали в областном управлении ГИБДД, около 19.15, по предварительным данным, 45-летний водитель УАЗа службы скорой помощи с включенными маяками совершил поворот, не убедившись в безопасности, и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. В результате столкновения пострадала 23-летняя пассажирка ВАЗа.

По словам очевидцев, внутри скорой помощи был пациент, больной туберкулезом в последней стадии. Его забрала другая скорая помощь, однако по дороге в больницу он умер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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