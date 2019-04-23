Дело экс-начальника РЖД Кузбасса передали в суд

СЕГОДНЯ 08:18 2019-04-23T09:21:11+03:00

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Бывший начальник кузбасского подразделения РЖД предстанет перед судом за взятку. Западно-Сибирская транспортная прокуратура направила дело в суд.

Напомним, что в начале февраля этого года правоохранители задержали главу структурного подразделения ОАО «РЖД» в городе Кемерово. Следователи выяснили, что мужчина управлял фирмой ООО «Гарант», которая сдавала в аренду железнодорожные пути и прилегающие земли в субаренду.

В июле прошлого года обвиняемый решил заключить договор субаренды между ООО «Гарант» и ОАО «РЖД». Речь шла об участке станции Мереть, который ООО «Гарант» самовольно захватило.

Исполнительный директор «Гаранта» по указанию обвиняемого предложил одному из замначальников Западно-Сибирской железной дороги взятку в виде оплаты покупки охотничьего ружья марки «Блейзер» стоимостью не менее 470 тысяч рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU