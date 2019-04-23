2019-04-23T09:21:11+03:00
Происшествия

Дело экс-начальника РЖД Кузбасса передали в суд

Мужчину будут судить в Новосибирске
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Начальник железной дороги Кузбасса попался на взятке. Кадр: СКРНачальник железной дороги Кузбасса попался на взятке. Кадр: СКР
Изменить размер текста:

Бывший начальник кузбасского подразделения РЖД предстанет перед судом за взятку. Западно-Сибирская транспортная прокуратура направила дело в суд.

Напомним, что в начале февраля этого года правоохранители задержали главу структурного подразделения ОАО «РЖД» в городе Кемерово. Следователи выяснили, что мужчина управлял фирмой ООО «Гарант», которая сдавала в аренду железнодорожные пути и прилегающие земли в субаренду.

В июле прошлого года обвиняемый решил заключить договор субаренды между ООО «Гарант» и ОАО «РЖД». Речь шла об участке станции Мереть, который ООО «Гарант» самовольно захватило.

Исполнительный директор «Гаранта» по указанию обвиняемого предложил одному из замначальников Западно-Сибирской железной дороги взятку в виде оплаты покупки охотничьего ружья марки «Блейзер» стоимостью не менее 470 тысяч рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На открытии президентского кадетского училища в Кемерове устроят шоу
Вылетел в окно: Из-за нетрезвого водителя в Кузбассе погиб молодой человек
В Кемерове пройдет парад речных судов
Агрессивный новокузнечанин пытался забрать из сада чужого ребенка
Двое туристов привезли в Кузбасс смертельную лихорадку
Байкеры-полицейские будут следить за порядком на дорогах Кузбасса
Пациент скончался: В Кузбассе скорая врезалась в легковушку
В Кузбассе бандиты вывозили людей на кладбище и избивали
В Юрге ночью загорелась пятиэтажка
В Кузбассе мужчина надругался над 11-летней девочкой
Нашествие: клещи покусали 350 человек в Кузбассе
Из Кемерова запустят дачные автобусы
Что стало с жительницей Кузбасса, впавшей в кому из-за суши
В Кемерове планируют снести бассейн «Лазурный»
Еще на двух участках дорог в Кемерове ограничили скорость
«Кузню приберите!»: новый клип о субботнике глава Новокузнецка выложил в соцсети
В семи городах Кузбасса пройдут предпраздничные ярмарки
Взрыв напугал жителей Киселевска
На неделе в Кузбассе потеплеет до +20 градусов
Пасхальные богослужения-2019 в Кузбассе пройдут в 200 храмах
К цифровому телевидению в Кузбассе осталось подключить меньше 100 домов
Закрытие кемеровской «Лапландии»: руководство не предупредило арендаторов о приостановке работы
На какой срок закрыли кемеровскую «Лапландию»
Закрытие «Лапландии»: в ТРЦ работают 70 судебных приставов