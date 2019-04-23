Байкеры-полицейские будут следить за порядком на дорогах Кузбасса
На дороги областного центра вышли на патрулирование мотоциклы Госавтоинспекции. Полицейские на легком и маневренном транспорте будут следить за порядком на дорогах.
Мотопатрули областного батальона дорожно-патрульной службы выходят на патрулирование дорог с приходом теплой погоды. Именно в это время начинается сезон у байкеров. Особенность патрульных мотоциклов - их мобильность и маневренность. Двигаясь в потоке транспорта, мотопатрульные могут следить за действиями байкеров и водителей автомобилей. А установленные на шлемах видеокамеры позволяют фиксировать нарушения.
- Мотопатрули работают совместно с мобильными экипажами дорожно-патрульной службы, инспекторы которых сразу прибывают к месту остановки участников движения для оформления административных материалов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
К слову, в ближайшие дни начнут работу патрульные мотоциклы кемеровской и новокузнецкой Госавтоинспекции. Они будут следить за порядком на дорогах до конца мотосезона.
ИСТОЧНИК KP.RU