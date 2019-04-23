2019-04-23T09:26:59+03:00
Общество

Двое туристов привезли в Кузбасс смертельную лихорадку

Они заразились в Таиланде
Кирилл ЧАЩИН
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От смертельной лихорадки нет вакциныОт смертельной лихорадки нет вакцины
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В этом году двое кузбасских туристов в Таиланде заразились смертельной лихорадкой. Эти болезни они привези домой.

Как отметили в кузбасском управлении Роспотребнадзора, страны Юго-Восточной Азии стали в последние годы особенно популярны у туристов. В странах этого региона распространены лихорадки денге и чикунгунья.

– За период 2019 года зарегистрировано 2 случая заболевания лихорадками денге и чикунгунья у жителей области, прибывших с отдыха из Таиланда, – рассказали в Роспотребнадзоре. – Вакцины против лихорадок денге и чикунгунья не существует. Проводится симптоматическое лечение: прием болеутоляющих препаратов и жаропонижающих средств, увеличение потребления жидкости.

Специалисты советуют туристам обезопасить себя от комариных укусов. Именно кровососущие насекомые переносят опасные болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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