2019-04-23T09:47:23+03:00
Происшествия

Агрессивный новокузнечанин пытался забрать из сада чужого ребенка

Нетрезвого мужчину доставили в полицию
Екатерина РОМАНОВА
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Агрессивный новокузнечанин пытался забрать из сада чужого ребенка. ФОТО: архив КПАгрессивный новокузнечанин пытался забрать из сада чужого ребенка. ФОТО: архив КПФото: Кирилл ЧАЩИН
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Житель города Новокузнецка пришел в детский сад, чтобы забрать ребенка. Вот только малыша ему не отдали, потому что это был чужой ребенок. А сам мужчина был пьян.

44-летний новокузнечанин вместе с друзьями распивал спиртное. Неожиданно он вспомнил, что пообещал соседям забрать их ребенка из детского сада. Мужчина тут же поспешил за малышом, но воспитатели наотрез отказались отдавать ребенка нетрезвому человеку. Тогда он принялся громко и нецензурно выражаться, вел себя агрессивно. Опасаясь, что разъяренный мужчина попадет в группу напугает детей, работница детсада нажала «тревожную» кнопку.

Вскоре прибыли бойцы Росгвардии. Они обнаружили дебошира в фойе детского сада и задержали его. Позже оказалось, что мужчина уже был судим за кражу, умышленное причинение вреда здоровью и угрозу убийством.

Агрессивного мужчину доставили в отделение полиции – об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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